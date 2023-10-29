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أحمد جودة - القاهرة - أكد هيثم شعبان المدير الفني السابق لنادي سيراميكا كليوباترا عن اقترابه من تدريب فريق الداخلية خلال الفترة المقبلة.

هيثم شعبان يقترب من تدريب الداخلية



وقال هيثم شعبان في تصريحات لبرنامج "طويلة وعالية" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر إذاعة الشباب والرياضة: "خلال 72 سيتم حسم وجهتي المقبلة".



وتابع: "هناك مفاوضات مع نادي الداخلية بالفعل وسيتم الحسم بعد مباراة الإسماعيلي، انهينا 80% من النقاط التي نتفاوض عليها والباقي سيكون على طاولة المفاوضات".



وأضاف: "نتحدث عن بعض الأمور المادية والنواحي الإدارية وتدعيمات يناير، ميمي عبد الرازق قدم أداء جيد مع الفريق والتدعيمات في يناير لن تكون كبيرة".



وواصل هيثم شعبان: "نتناقش مع الإدارة بشأن بعض الأمور التي اشتكى منها ميمي عبد الرازق".



وأردف: "إيقاف نزيف النقاط حتى انتقالات يناير المقبلة هو أهم أهدافنا، الفريق يضم قائمة جيدة من اللاعبين وتحتاج للعمل بأسلوب وطريقة لعب تتناسب مع إمكانياتهم وقدراتهم".

واختتم: "مفاوضات الداخلية لم تكتمل حتى الآن وأملك عروض من ناديين آخرين، ولكن لا يمكنني الإفصاح عن أسمائهم لأنهم يملكون مدربين في الوقت الحالي".

