نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الطفل يوسف أبو شعر كيرلي أية الله في الجمال".. مقدمة تاريخية لأيمن الكاشف عن فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم أيمن الكاشف، المُعلق الرياضي مقدمة تاريخية أثناء تعليقه على مباراة الأهلي وصنداونز، عن شعب غزة، مُعلنًا تضامنه الكامل مع القضية الفلسطينية ضد الإحتلال الصهيوني.

مقدمة تاريخية من أيمن الكاشف

وقال أيمن الكاشف في بداية اللقاء: “مشاهدينا الكرام أصدقائي في كل مكان، هناك أصوات ستطاردنا في كل مكان حتى الموت، هناك أصوات تخترقنا رغم الصمت، أصوات غزة وهي تصرخ أغيثونا إلحقونا، راحوا فين بس العيال، قوم يابا ردي ياما، لسة عندي مية سؤال، والطفل يوسف أبو شعر كيرلي أية الله في الجمال”.

وتابع “أصوات من غزة صوت وصورة، مش حكاية ولا وهم من الخيال، أهوال وأصوات بمثابة زلزال يهتز لها أي كيان وكل قلب حر وكل من يستحق أن يكون إنسان، أتظن أنك عندما أحرجتني ورقصت كالشيطان فوق رُفاتي، أتظن أنك طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي، عبثًا تحاول، لا فناء لسائر، أنا كالقيامة ذات يومٍ أتٍى”.

وأضاف "ومهما تجبرت، ومهما أبدت ودمرت وقتلت، فلن تموت الأحلام ولن يموت جيلًا ينهض من تحت الرُكام، عاشت غزة ودامت لنا فلسطين وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".



ودخل الأهلي مباراة صنداونز بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - رضا سليم - بيرسي تاو.

خط الهجوم: صلاح محسن.