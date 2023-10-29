وائل رياض يقرر خوض المعسكر القادم لمنتخب مصر للشباب يوم 6 نوفمبر

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أحمد جودة - القاهرة -

قرر وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 خوض المعسكر القادم لمنتخب مصر للشباب يوم 6 نوفمبر القادم استعدادًا لدورة شمال إفريقيا.

وائل رياض يجهز جميع اللاعبين خلال المعسكر القادم

يجهز وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 جميع اللاعبين خلال المعسكر القادم استعدادًا لدورة شمال إفريقيا.

وخاض منتخب مصر للشباب المعسكر الماضي في شهر أكتوبر الجاري في القاهرة استعدادًا لدورة شمال إفريقيا الودية.

وسيتم الإعلان عن قائمة منتخب مصر للشباب مواليد 2005 في بداية شهر نوفمبر القادم استعدادًا لدورة شمال إفريقيا الودية.

يستعد منتخب مصر للشباب مواليد 2005 لخوض دورة شمال إفريقيا الودية والمقرر إقامتها في شهر نوفمبر القادم.

