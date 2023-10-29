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أحمد جودة - القاهرة -

وجه المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة رسالة قوية إلى لاعبيه وذلك بعد الخسارة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو الإسباني.

رسالة قوية من تشافي للاعبي برشلونة بعد هزيمة الكلاسيكو

وخسر نادي برشلونة أمام نظيره فريق ريال مدريد بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت بالجولة الحادية عشر من عمر الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية فإن المدرب تشافي حفز لاعبي برشلونة بعد المباراة وقال لهم:" كنا افضل بمعظم الدقائق، الموسم سيكون طويل جدًا".

ويستعد فريق برشلونة في الوقت الحالي من أجل مواجهة نظيره فريق ريال سوسيداد يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الثانية عشر من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.

