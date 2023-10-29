نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستأنف النادي المصري تدريباته مساء اليوم في معسكر القاهرة استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي في دوري نايل.

علي ماهر يسعى لتحقيق الفوز على البنك الأهلي

يسعى الكابتن علي ماهر المدير الفني للنادي المصري تحقيق الفوز على البنك الأهلي وحصد الثلاث نقاط.

خسر المصري من نظيره ببراميدز بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة البنك الأهلي ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها الأسبوع القادم على ستاد برج العرب.

