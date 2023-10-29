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أحمد جودة - القاهرة -

كشفت مصادر صحفية عن وجود أخبار سارة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة وذلك قبل مواجهة نظيره فريق ريال سوسيداد يوم السبت القادم.

بشرى سارة في برشلونة قبل مواجهة ريال سوسيداد بالدوري الإسباني

ويواجه فريق برشلونة نظيره فريق ريال سوسيداد يوم السبت القادم في إطار مباريات الجولة الثانية عشر من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم 2023-2024.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أنه من المؤكد أن يتواجد الثنائي فرينكي دي يونج وبيدري في قائمة برشلونة للمشاركة أمام فريق ريال سوسيداد في المباراة التي سوف تجمع بينهما بالدوري الإسباني.

وكان نادي برشلونة خسر مباراة الكلاسيكو أمس أمام نظيره فريق ريال مدريد في الدقائق الأخيرة من المباراة بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة شهدت تألق اللاعب جود بيلينجهام.

