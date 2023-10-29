نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إحصائية عالمية لـ مانشستر سيتي قبل مواجهة مانشستر يونايتد اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي نظيره فريق مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد في إطار مباريات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ومن المقرر أن تبدأ مباراة مانشستر سيتي ضد نظيره فريق مانشستر يونايتد مساء اليوم في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت الإمارات، على ملعب أولد ترافورد.

إحصائية عالمية لـ مانشستر سيتي قبل مواجهة مانشستر يونايتد اليوم

وقبل انطلاق المباراة فإن نادي مانشستر سيتي في آخر 12 مباراة خاضها على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر تمكن من تحقيق الفوز في 7 مباريات منها وهو ما يمنحه أفضلية كبيرة قبل مباراة اليوم.

ويذكر أن فريق مانشستر سيتي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 21 نقطة، فيما يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 15 نقطة.

