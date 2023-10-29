نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بين الشوطين.. تعادل سلبي ينهي الشوط الأول بين الأهلي وصن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين حاليا، ضمن منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي.

وحاول الأهلي زيارة شباك صن داونز، لكن شوط المباراة الأول لم يشهد فرص محققة من جانب الفريقين، لينتهي دون أهداف.

ويلتقي الفريقان الأهلي وصن داونز على ملعب الأخير بجنوب إفريقيا، وذالك في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي في نسخته الأولى.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بمصر على استاد القاهرة في الرابعة عصر الأربعاء المقبل، حيث يرغب المارد الأحمر في تحقيق اللقب ليمون أول من يتوج به، في إطار خطته للحفاظ على السيطرة القارية للموسم الثاني على التوالي.

تشكيل الأهلي أمام صنداونز

ويخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ورضا سليم وبيرسي تاو.

خط الهجوم: صلاح محسن.

