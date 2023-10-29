عمر مرموش يقود هجوم فرانكفورت ضد بوروسيا دورتموند

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أحمد جودة - القاهرة - يتواجد الدولي المصري عمر مرموش في تشكيل فريق اينتراخت فرانكفورت الرسمي لمواجهة نظيره بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني.
ويلتقي الفريقان في إطار منافسات الجولة التاسعة من مسابقة البوندسليجا لموسم 2023-2024.
تشكيل فرانكفورت لمواجهة بوروسيا دورتموند
وأعلن دينو توبمولر عن تشكيل فرانكفورت لمواجهة بوروسيا دورتموند وجاءت كالآتي:
حراسة المرمى: تراب
خط الدفاع: توتا - كوخ - باشو
خط الوسط: بوتا - سخيري - لارسون - ماكس
خط الهجوم: شعيبي - مرموش- كناوف
ومن جانبه أعلن المدير الفني لتشكيل بوروسيا دورتموند ايدين تيرزيك وجاءت كالآتي:
حراسة المرمى: جريجور كوبيل
خط الدفاع: رامي بن سبعيني - هوملز- شلوتربيك - وولف
خط الوسط: رينا - سابيترز - اوزجان
خط الهجوم: مالين - فولكروج - رويس
ويحتل فريق اينتراخت فرانكفورت المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الألماني، بعد تحقيقه 13 نقطة من 3 انتصارات واربع تعادلات وهزيمة.
وعلى الجانب الآخر يتواجد بوروسيا دورتموند في المركز الخامس برصيد 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين.
وتنطلق المباراة في الرابعة ونصف عصرًا بتوقيت القاهرة عبر قناة بي ان سبورتس.