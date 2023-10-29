نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيلة الرسمية لفريق برايتون لمواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب روبيرتو دي زيربي تشكيلة برايتون الرسمية لمباراة فولهام، في إطار الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيلة برايتون الرسمية والقناة الناقلة

من المتوقع أن يدخل "روبيرتو دي زيربي" المباراة بهذه التشكيلة، حراسة المرمي جيسون ستيل، دفاع الفريق إيجور جوليو، لويس دانك، يان فان هيك، بالبيبا، وسط الملعب محمود داوود، باسكال جروس، لالانا، هجوم الفريق أدنجرا، فيرجسون، كارو ميتوما.

وستقوم قناة "بي ان سبورت اكسترا2” بنقل المباراة، حيث تعتبر الناقل الوحيد الحصري للدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.