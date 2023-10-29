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أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي "، في بعض السطور التالية 10 قنوات تنقل مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في البريميرليج، وذلك لمشاهدة ومتابعة أحداث المباراة التي ستجمع بينهما من المنزل بأقل تكلفة ودون تشفير أو تقطيع.



موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي



وقبل أن نستعرض لكم 10 قنوات تنقل مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في البريميرليج، فإنه من المنتظر أن تقام أحداث المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الأحد الموافق التاسع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري عند تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة الساعة السادسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي والإمارات وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من البريميرليج.



قنوات تنقل مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في البريميرليج



ويمكنكم مشاهدة ومتابعة أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بشكل مباشر وحصري عبر مجموعة القنوات الناقلة الآتية:



قناة Eleven Sports 1 HD Portugal

التردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat.

قناة Rah-e-Farda

التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4

التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

قناة Canale 5 Italia

التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة RTS 1 Serbia

التردد، 11554 افقي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Eutelsat W2.

قناة Ziggo Sport Select HD

التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

قناة Club RTL

التردد، 12722 أفقي / معدل الترميز، 23500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

قناة ZDF HD

التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة Negaah TV

التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

قناة Maiwand TV

التردد، 11885 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر Y1A.

قناة SRF Zwei HD

التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.

