هدف صن داونز الأول أمام الأهلي في نصف نهائي الدوري الأفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - نجح ماسيكو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب افريقي في منح فريقه هدف التقدم أمام الأهلي في اللقاء المقام بين الفريقين حاليا بدوري السوبر الإفريقي.

هدف صن داونز الأول أمام الأهلي

وجاء هدف ماسيكو من تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 52 على يسار الشناوي، معلنا عن الهدف الأول لأبناء البافانا بافانا.

ويلتقي الفريقان الأهلي وصن داونز على ملعب الأخير وذالك ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي في نسخته الأولى.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بمصر على استاد القاهرة في الرابعة عصر الأربعاء المقبل، حيث يرغب المارد الأحمر في تحقيق اللقب ليمون أول من يتوج به، في إطار خطته للحفاظ على السيطرة القارية للموسم الثاني على التوالي.