أخبار الزمالك.. أوسوريو يدرس نادي زد بالفيديو قبل مواجهة دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - يدرس خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك نادي زد إف سي بالفيديو قبل مواجهة الفريقين في دوري نايل.

أوسوريو يدرس نادي زد

وحرص أوسوريو على دراسة نادي زد لمعرفة نقاط القوة والضعف قبل مواجهة الزمالك في الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

يستأنف نادي الزمالك تدريباته مساء الغد على ملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة زد أف سي في دوري نايل.

وخسر الزمالك الفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة زد أف سي ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها الأسبوع القادم على ستاد القاهرة.