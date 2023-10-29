عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة -



أعلن بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره فريق مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد الموافق التاسع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، في موسمه الجديد 2023/2024.

وتقام أحداث المباراة مساء اليوم عند تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، الساعة السادسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، يوشكو جفارديول، جون ستونز.

خط الوسط: رودري، فيل فودين، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: جاك جريليش، جوليان ألفاريز، إيرلينج هالاند.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

وتذاع مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا bein sports 1.

