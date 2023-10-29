عاجل.. تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه لمباراة نادي مانشستر سيتي، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلتقي نادي مانشستر يونايتد أمام نظيره فريق مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي في البريميرليج

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، هاري ماجواير، فيكتور ليندلوف، جون إيفانز.

خط الوسط: سفيان أمرابط، سكوت مكتوميناي، كريستيان إريكسن.

خط الهجوم: برونو فيرنانديز، ماركوس راشفورد، هويلاند.

موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره فريق مانشستر سيتي، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.