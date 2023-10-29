نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علم فلسطين يُزين مدرجات لقاء ليفربول ضد نوتنجهام فورست بالدوري الإنلجيزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفعت ‏جماهير ليفربول، إعلام فلسطين في مواجهة نوتنجهام فوريست بالدوري الإنجليزي، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين في إطار منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الانجليزي.

حيث زُين علم فلسطين مدرجات ملعب ليفربول، لدعم القضية الفلسطينية، والوقف بجانب شعب غزة ضد الاحتلال.

جماهير ليفربول ترفع علم فلسطين

وسجل فريق ليفربول حتي الآن هدفين في شباك نوتنجهام بأقدام كلا من ديوغو حوتا، ونونيز.

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة نوتنجهام كالتالي:

في حراسة المرمى: اليسون.

في خط الدفاع: ارنولد - فاندايك - كوناتي-تسيميكاس.

في خط الوسط: ماك أليستر - جرافينبيرش - سوبوسلاي.

في خط الهجوم: صلاح - نونيز - جوتا.