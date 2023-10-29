نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صن داونز يرسخ عقدة الأهلي في بريتوريا وينتصر في أول أشواط نصف نهائي الدوري الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره صن داونز، بفوز الفريق الأصفر بهدف نظيف، في اللقاء الذي انتهى منذ قليل ضمن منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي.

صن داونز ينتصر على الأهلي

وجاء هدف اللقاء الوحيد بأقدام اللاعب ماسيكو، بعد أن قام بتسديدة من خارج منطقة الجزاء على يسار الشناوي في الدقيقة 52، لتنتهي المباراة بهدف نظيف.

وخاض الفريقان الأهلي وصن داونز المباراة على ملعب لوفتس سيرسفسيلد بمدينة بريتوريا، وذالك في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.

ويحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين على الأقل في مباراة الإياب المقبلة، حتى يضمن تأهله لنهائي المسابقة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بمصر على استاد القاهرة في الرابعة عصر الأربعاء المقبل، حيث يرغب المارد الأحمر في تحقيق اللقب ليكون أول من يتوج به، في إطار خطته للحفاظ على السيطرة القارية للموسم الثاني على التوالي.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ورضا سليم وبيرسي تاو.

خط الهجوم: صلاح محسن.