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أحمد جودة - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد تحضيراته استعدادًا لمواجهة نظيره فريق مانشستر سيتي ضمن قمة منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ونوفر لكم عبر موقعنا " دوت الخليج الرياضي "، في بعض السطور التالية من هو معلق مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في البريميرليج اليوم.



معلق مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي



ومن المنتظر أن يتولى مهمة التعليق على مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي المعلق عصام الشوالي وذلك عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا bein sports 1.



وتقام أحداث مباراة الديربي الذي سيجمع بين مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي مساء اليوم الأحد الموافق التاسع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة العاشرة من البريميرليج.



وتنطلق المباراة عند تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة الساعة السادسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثالثة والنصف بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

