انت الان تتابع خبر انقلاب القمة: ريمونتادا مثيرة في الكلاسيكو مع ثنائية ساحرة من بيلينجهام! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فاز ريال مدريد في الكلاسيكو المثير. تقدم برشلونة بهدف سجله جوندوجان في الشوط الأول. لكن بيلينجهام نجح في قلب الطاولة على المنافس في الشوط الثاني الرائع. أدرك البريطاني التعادل للبلانكوس في الدقيقة 68 بهدفٍ مذهل من خارج منطقة الجزاء ثم حسم النقاط الثلاث في الوقت بدل الضائع، بهدف صنعه لوكا مودريتش. يواصل فريقنا تصدره الليغا بعد توسيع الفارق أمام برشلونة إلى أربع نقاط.

بدأ الكلاسيكو بأسوأ طريقة ممكنة، حيث حالف الحظ جوندوجان في تسجيل هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة السابعة من عمر المباراة. بعد تسع دقائق، شكّل أصحاب الأرض خطورة مرة أخرى مع تسديدة من فرمين من داخل المنطقة ارتطمت بالقائم. تعيّن على فريقنا الرد على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي وحاول روديجر بتسديدة قوية في الدقيقة 22، كما سعى كارفاخال إلى مباغتة تير شتيغن بتسديدة قوية ارتطمت بالشباك الخارجية في الدقيقة 38.

الشوط الثاني الرائع

تغيّر وجه المباراة كلياً في الشوط الثاني الذي بدأ مع فرصة لريال مدريد، لكن تصويبه رودريغو القوية مرت أعلى مرمى تير شتيغن في الدقيقة 47. رد برشلونة بضربة رأسية من إنييجو مارتينيز ارتطمت بالقائم الأيمن قبل ان ترتد أمام زميله أراوخو الذي سدد على المرمى لكن الحارس كيبا تألق في التصدي لها. اعتباراً من تلك اللحظة، فرض فريقنا هيمنته الكاملة على مجريات الكلاسيكو وبحث كروس عن التعادل بتصويبة قوية من على حافة منطقة الجزاء أمسك بها تير شتيغن في الدقيقة 58.

هدف رائع من بيلينجهام

دفع أنشيلوتي بمودريتش، الذي خاض مباراته رقم 500، وخوسيلو وحاول فريقنا، بعد خمس دقائق، بتسديدة أخرى هذه المرة من تشواميني الذي تصدى له تير شتيغن ببراعة. كانت تلك أفضل دقائق ريال مدريد الذي نجح في الدقيقة 68 في تسجيل هدف التعادل مع تسديدة صاروخية من جود بيلينجهام من على بعد 25 متراً عجز شتيغن عن التصدي لها.

ومع تبقي أكثر بقليل من 20 دقيقة على انتهاء اللقاء اندفع الفريقان بحثاً عن هدف الفوز، فكان من نصيب الفريق الذي ناضل حتى الدقائق الأخيرة: ريال مدريد، وجاء في الوقت بدل الضائع. أرسل كارفاخال عرضية إلى المنطقة فلمسها مودريتش بما يكفي لتصل إلى بيلينجهام الذي صوّبها بدقة في مرمى المنافس. الهدف العاشر في الليغا للبيتشيتشي والهدف 13 هذا الموسم للبريطاني، الذي منح ريال مدريد النقاط الثلاث للحفاظ على صدارة الليغا.