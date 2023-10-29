نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبناء مصر مازالوا يسطرون اسم مصر بحروفًا من ذهب على منصات التتويج العالمية "الكاراتية -السلاح" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت بطولة العالم للكاراتيه بالمجر وجاءت النتائج كما يلي، بطل العالم يوسف بدوي الميدالية الذهبية، بطل العالم عبد الله ممدوح الميدالية الذهبية، البطلة ريم سلامة- الميدالية البرونزية، البطلة نورسين علي - الميدالية البرونزية، البطل طه طارق - الميدالية الفضية، البطلة منة شعبان -الميدالية البرونزية.

بطل العالم أحمد البلتاجي- الميدالية الذهبية ذوي القدرات الخاصة، بطلة العالم سلمى علاء - الميدالية الذهبية ذوي القدرات الخاصة، بطل العالم أحمد وحيد -الميدالية الذهبية ذوي القدرات الخاصة، البطلة نادين يوسف - الميدالية الفضية ذوي القدرات الخاصة، حازم محمد- الميدالية البرونزية ذوي القدرات الخاصة.

البطل مصطفى حسن-الميدالية البرونزية ذوى القدرات الخاصة، مروة احمد -الميدالية البرونزية ذوى القدرات الخاصة، السلاح، البطل محمد السيد -الميدالية الذهبية كأس امريكا الشمالية لسلاح سيف المبارزة في امريكا.