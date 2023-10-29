نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صن داونز vs الأهلي.. كولر جاني أم مجني عليه (فنيًا) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة فريق الأهلي أمام نظيره فريق صن داونز، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا الجنوب أفريقية، حيث مباراة ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

ويستعرض «دوت الخليج الرياضي» أبرز الملامح الفنية الأهلي عقب مباراة اليوم، وهل السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي جاني أم مجني عليه؟

أولًا.. هل نجح كولر في إدارة المباراة؟

من الناحية الفنية، نجح "كولر" في القراءة الجيدة للمباراة، وتحديدا في شوط المباراة الأول، رغم سيطرة واستحواذ فريق صن داونز، لكن فقد الخطورة على مرمى الشناوي.

بدأ كولر بالضغط العالي في الخمس دقائق الأولى من المباراة، وتحديدا من الجانب الأيسر عن طريق الثنائي، علي معلول واللاعب رضا سليم.

تراجع كولر بشكل إستراتيجي مميز لطريقة 5-4-1، واعتمد على التحولات الهجومية، لكن لم ينجح لاعبو الفريق في الخروج من المناطق الدفاعية للهجوم بالشكل المطلوب إثباته.

عدم استغلال الكرت الثابتة التي سنحت للفريق خلال مباراة اليوم، سواء كانت الضربات الركنية أو الضربات الحرة المباشرة.

ثانيًا.. كولر جاني أم مجني عليه؟

خرج المدير الفني السويسري للقلعة الحمراء مارسيل كولر، بأقل الخسائر الفنية من مباراة اليوم، نظرًا النتيجة واحتمالية تعويضها في مباراة الإياب.

إصابة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا غيرت الموازين الفنية للمدرب قبل بداية المباراة.

نجح كولر في عدم الانجراف الهجومي، وراء تحضير لاعبو صن داونز في الخط الخلفي لعدم ظهور مساحات واسعة في دفاعات الأهلي.

يأخذ على كولر ولاعبيه الخطأ المتكرر في فقدان الكرة بسهولة، وتحديدا في وسط ملعب فريق الأهلي.

للمرة الثانية على التوالي يزور اللاعب رقم 4 تيبوهو موكوينا شباك الشناوي، وذلك في مباراة اليوم، وفي مباراة الخماسية الموسم الماضي بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره فريق صن داونز، في الثامنة من مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباراة الإياب من الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأفريقي.