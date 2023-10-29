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أحمد جودة - القاهرة - أسوان يفوز على غزل المحلة 2-0 في دوري المحترفين

حقق فريق أسوان تحت قيادة فنية لهشام زكريا فوزًا ثمينًا على غزل المحلة بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي أقيم باستاد أسوان في إفتتاح مباريات الجولة السادسة لدوري المحترفين.

خاض أسوان اللقاء بتشكيل مكون من مسعد عوض وصابر الشيمي وحمدي كاستيلو ومصطفى عناني وبلال جمال ومحمد مرسي وعلي فتحي وأحمد بليه ومحمود لوكس وحسام عرفات وعمرو سعودي

فيما خاض غزل المحلة اللقاء بتشكيل مكون

عمرو شعبان وعمرو الجزار وأحمد طارق وعبد الرحمن بودي ومحمد جابر وشيكو محارب ومحمود غالي ومحمد حجازي وعبده يحيـى وتشارلز باسي وعمرو مصطفى.

جاءت بداية المباراة سريعة وحماسية من جانب تماسيح النيل في ظل حالة توهان من لاعبي غزل المحلة ومبكرا وبعد مرور ست دقائق ينجح اللاعب "حسام عرفات" في إحراز الهدف الأول لتماسيح النيل من متابعة داخل منطقة الجزاء،

وبعد مرور (17) دقيقة ينجح اللاعب "محمد مرسي" في إضافة الهدف الثاني لأسوان من تسديدة أرضية أصطدمت بالقائم الأيمن لمرمى "عمرو شعبان" وتحولت لداخل الشباك

بعد الهدف أستحوذ غزل المحلة على الكرة في منتصف الملعب لكن دون خطورة حقيقية على مرمى "مسعد عوض"، الدقائق العشر الأخيرة شهدت ضغط محلاوي وتصدت العارضة لرأسية البديل "رجب مارو" الذي كاد أن يسجل هدف تقليص الفارق من رأسية أخرى تصدى لها "مسعد عوض" حولها لركنية.

في الشوط الثاني ضغط غزل المحلة على أسوان في منتصف ملعبه قابله دفاع محكم من تماسيح النيل وظلت محاولات غزل المحلة لإحراز هدف قابل ذلك دفاع محكم من دفاعات أسوان، الدقيقة (70) يهدر "رجب مارو" فرصة تعديل النتيجة من تسديدة قريبة المدى من عرضية "محمد جابر" ولكن تسديدته علت العارضة.



بهذه النتيجة يرتفع رصيد أسوان إلى (7) نقاط فيما تجمد رصيد غزل المحلة عند (11) نقطة