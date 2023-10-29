الرياضة

أول تعليق من كولر بعد الخسارة أمام صن داونز

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أحمد جودة - القاهرة - علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، على خسارة فريقه أمام صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري السوبر الإفريقي.

وقال بعد المباراة:"قدمنا أداءًا جيدًا خاصة في الشوط الأول، واستقبلنا هدفًا في الثاني".

أول تعليق من كولر بعد الخسارة أمام صن داونز

وأضاف:"اعتمدنا على الهجوم في فترات وكان يتوجتب علينا بذل المزيد من الجهد في الشوط الثاني".

وتابع:"استقبلنا هدف في الشوط الثاني بخطأ منا نتيجة سوء التمركز

واستطرد:"أين توجد تقنية الفيديو المساعد "فار" في الحالات التي تخص فريقي؟، الحكم حرمنا من ركلة جزاء، علينا الاستعداد جيدًا لمباراة الإياب".
 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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