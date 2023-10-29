نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من كولر بعد الخسارة أمام صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، على خسارة فريقه أمام صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري السوبر الإفريقي.

وقال بعد المباراة:"قدمنا أداءًا جيدًا خاصة في الشوط الأول، واستقبلنا هدفًا في الثاني".

أول تعليق من كولر بعد الخسارة أمام صن داونز

وأضاف:"اعتمدنا على الهجوم في فترات وكان يتوجتب علينا بذل المزيد من الجهد في الشوط الثاني".

وتابع:"استقبلنا هدف في الشوط الثاني بخطأ منا نتيجة سوء التمركز

واستطرد:"أين توجد تقنية الفيديو المساعد "فار" في الحالات التي تخص فريقي؟، الحكم حرمنا من ركلة جزاء، علينا الاستعداد جيدًا لمباراة الإياب".

