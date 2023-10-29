محمد طاهر زيادة أفضل عربي وأفريقي في الدوري العالمي للفروسية بالسعودية

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت منافسات الدوري العالمي للفروسية في السعودية تحقيق الفارس المصري محمد طاهر زيادة أفضل نتيجة للفرسان العرب والأفارقة في المنافسات بعد حصوله على المركز الرابع وسط مشاركة 42 فارس مصنفين على مستوى العالم.

محمد طاهر زيادة أفضل عربي وأفريقي في الدوري العالمي للفروسية

وأقيمت بطولة الدوري العالمي للفروسية " Final Global Champions Tour....Riyadh 2023" لقفز الموانع إرتفاع 160 سم بجانب الصعوبات الفنية في الموانع التي تم تصميمها وهو ما يزيد من صعوبة المنافسة للبطولة التي تعتبر من أقوى المنافسات على مستوى العالم.

وشهدت المنافسات تواجد أربعة فرسان عرب بينهم ثلاثة من السعودية ومصري وحيد محمد طاهر زيادة بجانب مشاركة فارس واحد من جنوب إفريقيا ليحقق الفارس المصري محمد طاهر زيادة أفضل نتيجة بالتأهل للنهائي والتواجد ضمن أفضل ثمانية فرسان ويحقق المركز الرابع ليكون أفضل نتيجة للفرسان العرب والأفارقة في انجاز جديد للفروسية المصرية في البطولة التي شهدت مشاركة دولية قوية حيث شهدت مشاركة 5 فرسان من ألمانيا و4 فرسان من أيرلندا و4 فرسان من بلجيكا و4 فرسان من السويد ووفارس واحد من كلا من المكسيك والبرازيل وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا والنمسا وسويسرا وتركيا والدنمارك والبرتغال وأستراليا من أفضل الفرسان على مستوى العالم والمصنفين عالميا.

ونجح محمد طاهر زيادة لاعب منتخب مصر للفروسية في الحصول على المركز الرابع بعد أن نجح في التأهل من المرحلة الأولى دون نقاط جزائية في تألق كبير للفارس المصري ليصل إلى النهائي الذي يشارك فيه أفضل 8 فرسان في البطولة حيث نجح في أن يحتل المركز الرابع

وتنافس في البطولة البريطاني بن ماهر المصنف الثالث على العالم والحاصل على الميدالية الذهب بأولمبياد طوكيو،والهولندي مايكل فاندرفلون الفارس الأولمبي وبطل أوروبا، والسويدي هنزيل أيكرمان بطل العالم السابق، ودافيدويل الألماني ومدرب المنتخب السعودي للفروسية بطل العالم وأفضل فرسانها، بجانب فرسان السعودية أصحاب الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأسيوية الأخيرة بالإضافة لعدد كبير من الفرسان المصنفين عالميا.

وجاء الترتيب النهائي لجولة الدوري العالمي في السعودية في المركز الأول الألماني كريستيان كوكوك وفي المركز الثاني الفارسة السويديه مالين جوهانسن وفي المركز الثالث الفرنسي سايمون ديليستر وفي المركز الرابع المصري محمد طاهر زيادة وفي المركز الخامس البريطاني بين ماهر.

وشهدت البطولة مشاركة الفارس صاحب الجنسية البلجيكية عبدالقادر سعيد والذي حصل على المركز التاسع عشر ولم ينجح في التأهل للنهائي وودع المنافسات من الدور الأول

وتدخل نتائج الدوري العالمي للفروسية ضمن نقاط التصنيف العالمي للفروسية والذي يؤهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأشاد الحضور من الدول العربية بنتائج محمد طاهر زيادة في البطولة ونجاحه في احراز المركز الرابع ليكون العربي الوحيد في قائمة أفضل ثمانية بالبطولة التي شهدت منافسة قوية.