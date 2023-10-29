نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلة تألق مرموش.. هدفان في شباك بروسيا دورتموند خلال 16 دقيقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل عمر مرموش المحترف في آينتراخت فرانكفورت الألماني، تسجيل الأرقام الإيجابية، وذلك بهدفين في شباك بروسيا دورتموند.

ويقام اللقاء بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري الألماني.

التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي

الهدف الأول في المباراة، أحرزه اللاعب من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول، ليقود فريقه إلى المقدمة.

وزاد المحترف المصري النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 24، بعد استغلال ارتداد حارس بروسيا دورتموند، ليصوبها في الشباك الخالية.

ويسجل مرموش للمباراة الثالثة على التوالي، بعد أن سجل في فوز فريقه، على حساب هوفينهايم بالدوري الألماني بثلاثية مقابل هدف.

وعاود التسجيل في مباراة هلسينكي الهولندي، في دوري المؤتمر الاوروبي، وصنع آخر.