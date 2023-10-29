سمير عثمان يكشف حقيقه وجود ضربة جزاء للأهلي أمام صن داونز في الدوري الإفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف سمير عثمان الحكم الدولي السابق حقيقة وجود ضربة جزاء للأهلي أمام صن داونز في الدوري الإفريقي.

حقيقه وجود ضربة جزاء للأهلي أمام صن داونز

وأكد سمير عثمان في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الاستديو التحليلي" على قناة" أون تايم سبورت":"الأهلي يستحق ركلة جزاء والحكم أخطأ في عدم احتساب ركلة الجزاء وهي ضربة جزاء صحيحة".

ويستأنف النادي الأهلي تدريباته مساء يوم الثلاثاء القادم على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة صن داونز في الدوري الإفريقي.

وخسر الأهلي من صن داونز بهدف دون رد ضمن مباريات ذهاب دور نصف النهائي من الدوري الإفريقي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة صن داونز ضمن مباريات إياب دور نصف النهائي من الدوري الإفريقي والمقرر إقامتها مساء يوم الأربعاء القادم على ستاد القاهرة.