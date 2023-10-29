نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وادي دجلة يرفع علم مصر في سماء المجر.. ميدالية ذهبية و4 ميداليات برونزية لأبطال النادي في بطولة العالم للكاراتيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - القاهرة 29 أكتوبر 2023 نجح أبطال أندية وادي دجلة، في الفوز بـ5 ميداليات متنوعة خلال مشاركتهم مع المنتخب الوطني ببطولة العالم للكاراتيه، يأتي ذلك تتويجًا لجهود إدارة أندية وادى دجلة في إعداد اللاعبين الدوليين بشكل قوي للمساهمة مع المنتخبات الوطنية في تحقيق مراكز متقدمة بكبرى البطولات القارية والدولية، لرفع علم مصر على منصات التتويج.

ميدالية ذهبية و4 ميداليات برونزية لأبطال وادي دجلة في بطولة العالم للكاراتيه

وفاز بطل أندية وادى دجلة عبد الله ممدوح، بالميدالية الذهبية ببطولة العالم للكاراتيه وزن 75 كجم، وتوجت البطلات منة شعبان، ومروة أحمد، وريم أحمد، ونورسين محمد بالميدالية البرونزية بنفس البطولة، بعدما تغلبن على لاعبات مصنفات في المراكز الأولى عالميًا من دول الصين، وتونس، وبذلك يصبح "وادى دجلة" أكبر نادي يحقق ميداليات للمنتخب.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحقق فيها لاعبي الكاراتيه بأندية وادى دجلة، ميداليات للمنتخب الوطني في البطولات الكبرى، إذ سبق أن فازت الدجلاوية أريج سعيد راشد بالمركز الثالث ببطولة البحر المتوسط وحصلت على وسام الدولة من الدرجة الثانية، كما تم تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فيما تتصدر الدجلاوية منة شعبان التصنيف العالمي للكاراتيه لوزن 68 كيلو بإجمالي عدد نقاط بلغ 3930 نقطة بعد فوزها بالميداليتين الذهبية والبرونزية في بطولة إفريقيا عام 2023.

أندية وادى دجلة:

تأسست أندية وادى دجلة عام 2002، وصممت لتتلاءم مع المجتمعات الحضرية، وتقدم باقة متنوعة من المنشآت الخاصة بكل أنواع الرياضة واللياقة البدنية، والبرامج والخدمات والتجهيزات الرياضية الأخرى. وفي الوقت الحالي تمتلك "وادى دجلة" 9 أندية (6 أندية في القاهرة الكبرى، ونادي بالإسكندرية، وناديين بكل من أسيوط ودمياط)، مع خطة مستقبلية لافتتاح أندية جديدة في القاهرة الكبرى والمحافظات.