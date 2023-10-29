نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الهزيمة.. عقدة كولر مستمرة أمام صن داونر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هزيمة مفاجئة تلقاها الأهلي، بهدف نظيف أمام صن داونر، وذلك ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري السوبر الافريقي.

الهزيمة جعلت الأهلي يواصل أرقامه السلبية، وأسقطت كولر في لعنة البحث عن الانتصار أمام 3 أندية.

استمرار سلسة اللا فوز أمام صن داونر

فشل السويسري مارسيل كولر، في تحقيق الفوز أمام صن داونر، للمرة الثالثة على التوالي.

فخلال المواجهتين السابقتين كان التعادل بثنائية، ومن ثم السقوط بخماسية مقابل هدفين.

ويأتي صن داونر من الأندية العصية على السويسري إضافة لسيمبا التنزاني، فيوتشر في الدوري المحلي.

وتبقى الآمال في الاستفادة من عامل الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز والتأهل في مباراة العودة.

