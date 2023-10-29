نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر توني يقف عائقًا أمام آرسنال وتوتنهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصارع الثنائي أرسنال وتوتنهام هوتسبير على ضم مهاجم برينتفورد إيفان توني، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، وذلك للإستفادة من خبرات اللاعب.

سعر توني يقف عائقًا أمام آرسنال وتوتنهام

ويعود المهاجم البالغ من العمر 27 عامًا، إلى الملاعب في منتصف شهر يناير القادم، وذلك عقب تعطله حاليًا بسبب خرقه لوائح الرهان.

ويضع أماله في الإنضمام إلى نادٍ كبير، وفرصة الثنائي أرسنال وتوتنهام كل منهما على قدر توفير ذلك الفرصة، كما أشارت شبكة " فيشاجيس "، أن اللاعب طلب سعر بقيمة 70 مليون يورو، مقابل إنضمامه لأي فريق، وهذا المقابل يُعد فوق قدرات آرسنال وتوتنهام لضمه.

على الرغم من أن اللاعب حقق انجازات عديدة، أثبتت أداءه في الدوري الإنجليزي الممتاز، والجميع يضعه تحت الأنظار لإنضمامه.