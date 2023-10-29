نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد خسارة الكلاسيكو.. موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، موعد مباراة فريق برشلونة المقبلة في منافسات مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، وملعب اللقاء والقنوات الناقلة، وذلك بعدما خسر البارسا مباراة الكلاسيكو ضد غريمه التقليدي ريال مدريد.



وتمكن فريق ريال مدريد من الفوز على نظيره برشلونة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت 28 أكتوبر، في كلاسيكو الأرض في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.



موعد مباراة برشلونة المقبلة في الليجا



ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره ريال سوسيداد، يوم السبت المقبل 4 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.



وستلعب مباراة فريق برشلونة ضد نظيره ريال سوسيداد، يوم السبت المقبل في منافسات مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب أنويتا.



القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسوسيداد في الدوري الإسباني



وستذاع مباراة فريق برشلونة ضد نظيره ريال سوسيداد، يوم السبت المقبل في منافسات مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، على قناة بي إن سبورتس 1 اتش دي، ولكن لم يتم الكشف معلق المباراة بعد.

