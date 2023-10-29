هدف هالاند اليوم أمام مانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي (شاهد)

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن النرويجي إيرلينج هالاند لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي من تسجيل هدف المان سيتي الأول في شباك مانشستر يونايتد في المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب "أولد ترافورد"، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد 2023/2024 "البريميرليج ".

هدف هالاند اليوم أمام مانشستر يونايتد

وجاء هدف هالاند في الدقيقة الخامسة والعشرين من عمر الشوط الأول من المباراة عن طريق ركلة جزاء ليتقدم المان سيتي على الشياطين الحمر بهدف دون رد حتى الآن.

وتنقل مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري للمباراة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 1، والتي يمكنكم ضبطها عبر الترددات الآتية:

تردد قناة بي إن سبورتس على نايل سات

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.

تردد قناة بي إن سبورتس على عرب سات

تردد القناة: 12379.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.