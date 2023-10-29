نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يسجل.. ليفربول يضرب نوتنجهام فورست بثلاثية في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في تحقيق الفوز على نظيره نوتنجهام فورست، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

أحداث مباراة ليفربول ونوتنجهام

استغل لاعبو فريق ليفربول الدقائق الأولى من عمر أحداث الشوط الأول من المباراة، الفرص التي أتيحت لهم من أجل تسجيل هدف أول مبكر.

وفي الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، تمكن اللاعب ديوجو جوتا نجم فريق ليفربول من تسجيل الهدف للريدز؛ بعد تسديدة قوية سكنت شباك حارس مرمى شيفيلد يونايتد.

ثم أضاف المهاجم المميز داروين نونيز نجم فريق ليفربول الهدف الثاني لفريقه، عند الدقيقة 35 من أحداث الشوط الأول.

لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست، بتقدم الريدز بهدفين دون رد.

ومع أحداث الشوط الثاني، نجح النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، في تسجيل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 77 من عمر الشوط الثاني، بعد تمريرة من دومنيك سوبوسلاي.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق ليفربول إلى المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 23 نقطة، بينما توقف رصيد فريق نوتنجهام فورست عند المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.