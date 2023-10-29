الرياض ـ د.ب.أ: حقق الاتفاق فوزا مثيرا على مضيفه الوحدة 3 /2، ، ضمن منافسات الجولة 11 من دوري روشن السعودي لكرة القدم. وتقدم الاتفاق في الدقيقة 18 عن طريق جيورجينو فينالدوم، قبل أن يدرك كريج جودوين التعادل للوحدة في الدقيقة 37. وفي الدقيقة 51 عاد جودوين ليسجل الهدف الثاني له وللوحدة، لكن فينالدوم نجح في إدراك التعادل للاتفاق في الدقيقة 81. وفي الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل ديماري جراي الهدف الثالث للاتفاق.

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