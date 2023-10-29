مسير بالدراجات الهوائية لدعم مرضى السرطان

في إطار الجهود الرامية لدعم مرضى السرطان ورفع الوعي حول هذا المرض القاتل، نظمت الجمعية العمانية للسرطان بالتعاون مع الاتحاد العماني للدراجات الهوائية مسيرًا خيريًا للدراجات الهوائية تحت شعار «كل خطوة تُحسب «.

شارك في المسير عدد من الدراجين من مختلف الأعمار ، بدءًا من المحترفين وصولًا إلى المبتدئين، حاملين شعلة الأمل والتضامن مع المصابين بالسرطان. بدأت المسيرة من امام مقر الجمعية العمانية للسرطان بالغبرة الشمالية واستمرت على مسافة 30 كيلومترًا حتي دوار الموج مسقط في أجواء من الحماس والإيجابية.

وفيما يتعلق بأهداف المسيرة، قال الدكتور وحيد الخروصي، رئيس الجمعية العمانية للسرطان، بأن المسيرة تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية الكشف المبكر والعلاج المبكر للسرطان، وتعزيز روح التضامن والدعم لمرضى السرطان وعائلاتهم. كما أشار إلى أن الجمعية تعمل جاهدة لتوفير الرعاية والدعم اللازمين للمصابين بالسرطان وتحسين جودة حياتهم، حيث تم تكريم مرضى السرطان وأصحاب القصص الشجاعة خلال المسيرة وعمل عدة سحوبات للمشاركين ، حيث ألقى بعض المشاركين كلمات ملهمة حول تجاربهم الشخصية مع المرض وكيف تأثرت حياتهم وواجهوا التحديات بقوة وإصرار ، وتم توزيع الشارات المميزة للمشاركين وتقديم شهادات تقدير للجمعيات والمؤسسات التي ساهمت في تنظيم المسيرة.

من جانبه، أعرب خليفة الجابري، نائب رئيس الاتحاد العماني للدراجات الهوائية، عن فخره بالمشاركة في هذا الحدث الخيري والذي يجمع مختلف أفراد المجتمع لدعم قضية هامة. وأكد أن الدراجة الهوائية تعتبر وسيلة فعالة للتوعية والتضامن، وأن هذه المسيرة تعكس القيم الإنسانية النبيلة للشعب العماني، واتت مشاركة مركز تدريب الناشئين بشمال الباطنة بالمسير ومنتخب الشباب وبطل السلطنة محمد الوهيبي تحت ٢٣ سنه وكابتن منتخب الدراجات عبد الرحمن اليعقوبي ومدربي المنتخبات الوطنية كتظاهرة ودعوة للشباب للمشاركة وحثهم علي الانتماء الي رياضة الدرجات الهوائية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لمكافحة السرطان في سلطنة ععمان وتوفير الدعم اللازم لمرضى السرطان. وتعد المسيرة الخيرية للدراجات الهوائية فرصة للتوعية بأهمية الكشف المبكر والعلاج المبكر، وتعزيز الروح الإيجابية والتضامن في المجتمع.

وأكدت مني العوفي مديرة المتطوعين بالجمعية العمانية للسرطان علي تواصل الجهود المبذولة من قبل الجمعية العمانية للسرطان والاتحاد العماني للدراجات الهوائية في تنظيم فعاليات مشابهة بهدف نشر الوعي حول مرض السرطان وتقديم الدعم للمرضى وعائلاتهم ، ورحبت بمشاركة المتطوعين من كافة اطياف المجتمع لدعم هذه الفئة ، ويتطلع المجتمع العماني إلى المزيد من هذه المبادرات التي تعزز التوعية وتعطي الأل للمصابين بالسرطان في تحقيق الشفاء والتغلب على التحديات التي ي يواجهونها.

تهدف مثل هذه المبادرات إلى تعزيز الوعي العام حول السرطان وتشجيع الناس على اتخاذ إجراءات وقائية، بما في ذلك الكشف المبكر وتبني أساليب حياة صحية. كما تعكس هذه المسيرة روح التضامن والوحدة في المجتمع، حيث يشارك الناس من مختلف الخلفيات والشرائح في هذا الحدث الخيري الهام.