لاعبات نادي صلالة فـي الصدارة بختام دورة الألعاب الرياضية للمرأة العمانية الأولى

كتبت ـ زينب الزذجالية:

توجت لاعبات نادي صلالة بالمركز الأول – حسب الترتيب العام- في ختام دورة الألعاب الرياضية للمرأة العمانية الأولى، التي نظمتها دائرة الرياضة النسائية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

وحلت لاعبات فريق نادي المضيبي ثانياً، وجاءت لاعبات نادي مصيرة في المركز الثالث. هذا وقد شاركت في الدورة 8 أندية رياضية وهي نادي مصيرة، نادي السويق، نادي نخل، نادي الكامل والوافي، نادي صلالة، نادي المضيبي، نادي صحم، ونادي عبري، التي تنافست في 4 ألعاب وهي الريشة الطائرة والطاولة والسلة وكرة اليد.

وقالت خولة بنت راشد الرواحية مديرة دائرة الرياضة النسائية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب: شهدت الدورة منذ انطلاقتها تنافسا كبيراً بين لاعبات الأندية، مما نتج عنه اكتشاف خامات جديدة نستطيع من خلالها تطعيم المنتخبات الوطنية بها، وهذه أسمى أهداف الدورة، كما ساهمنا في زيادة قاعدة ممارسات الرياضة على مستوى محافظات سلطنة عمان وإيجاد شراكات مع الاتحادات الرياضية في تفعيل رياضة المرأة، من أجل تحقيق استدامة الممارسة للمرأة العمانية.

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