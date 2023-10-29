المنتخب الوطني للشراع يتوجه إلى أبوظبي للمشاركة فـي بطولة آسيا وأوقيانوسيا الدولية للأوبتمست

بمشاركة 9 بحّارة واعدين

يستعد المنتخب الوطني للشراع لفئة قوارب الأوبتمست للمشاركة في بطولة آسيا وأوقيانوسيا الدولية لقوارب للأوبتمست 2023م التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية في منطقة كاسر الأمواج في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من تاريخ 29 أكتوبر إلى 5 نوفمبر القادم. تستقطب النسخة الحالية للبطولة التي تقام للمرة الأولى في دولة الإمارات بالتعاون مع الاتحادين الآسيوي والإماراتي للشراع والتجديف الحديث ومجلس أبوظبي الرياضي أكثر من (161) بحّارة وبحّارة من (28) دولة من أرجاء العالم.

وتضم بعثة المنتخب الوطني المشاركة في البطولة تسعة بحّارة واعدين على متن قوارب الأوبتمست وهم البحّار تميم بن سليمان البلوشي، البحّار عبدالرحمن بن خالد الهادي، البحّار حسن بن ناصر الوهيبي، البحّار فراس بن هيثم النبهاني، والبحّار سعود بن طالب الشقصي، فيما يشارك البحّاران حبيب بن عبدالعزيز الحسني وحارب بن محسن البوسعيدي في منافسات قوارب الأوبتمست للفئة العمرية دون سن 12 عاماً، إضافة إلى مشاركة البحّارة هديل بنت يوسف المشيفرية والبحّارة ترتيل بنت زايد الحسنية. ويقود بعثة المنتخب الوطني المشاركة في البطولة محسن بن علي البوسعيدي رئيساً للبعثة ويساعده هدى بنت صالح الغيلانية، فيما يتولى المدرب سلطان بن عبدالعزيز الزدجالي مسؤولية تدريب المنتخب ويساعده كل من المدرب سهيل بن مال الله المياحي والمدرب إبراهيم بن طالب الفضيلي.

نظراً لرصيد الخبرة الطويلة لعُمان للإبحار في تنظيم مختلف بطولات الإبحار الشراعي الدولية وكفاءة فريق العمل وما يتمتع به من خبرات تراكمية في مجال التحكيم وإدارة السباقات، ارتأت اللجنة المنظمة لبطولة آسيا وأوقيانوسيا للأوبتمست الاستعانة بالخبرات العُمانية لإدارة السباقات ممثلة في عبدالعزيز بن سالم الشيدي ليتولى مهمة ضابط السباق ويساعده كل من علي بن سالم الحربي وعابد بن يعقوب البلوشي.

وعلق محسن بن علي البوسعيدي، رئيس قسم الأداء بعُمان للإبحار ورئيس بعثة المنتخب الوطني للشراع في البطولة، قائلاً: «سعداء بالمشاركة في بطولة آسيا وأوقيانوسيا للأوبتمست 2023 وبلا شك تعتبر خطوة مهمة في مسار تطوير أداء الفريق وصقل مهارات البحّارة من خلال المنافسات والاحتكاك بالبحّارة المحترفين من مختلف دول العالم». وأضاف البوسعيدي: ستقام السباقات على مدى خمسة أيام من المنافسات ونتطلع لأن يقدم بحّارتنا مستويات أداء عالية تمكنهم من تحقيق مراكز متقدمة ومشرفة في البطولة».

ومن جانبه، قال مدرب الفريق سلطان بن عبدالعزيز الزدجالي: «ساعدت فعالية أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي البحّارة على الإعداد والتحضير الجيد للبطولة، حيث أظهر بحّارتنا خلالها مستويات فنية عالية الأداء ونأمل في أن يواصلوا تألقهم وتقديم مستويات مميزة خلال البطولة وكلنا ثقة في ذلك». وأضاف: بكل تأكيد سيسعى البحّارة من خلال تمثيلهم سلطنة عُمان في البطولة إلى بذل المزيد من الجهد بهدف تحقيق إنجاز مشرف ومواصلة حصد المزيد من النجاحات وهو ما يعد دافع للجميع من أجل إثبات قدراتهم ومواصلة التألق.

الجدير بالذكر أن سلطنة عُمان ممثلة بعُمان للإبحار سبق لها استضافة بطولة آسيا وأوقيانوسيا الدولية لقوارب الأوبتمست في عام 2019، حيث أقيم الحدث في منتجع بارسيلو بالمصنعة بتاريخ 30 سبتمبر واستمر لغاية السادس من أكتوبر، وبلغ عدد البحّارة المشاركين في البطولة (148) بحّاراً ناشئاً من (21) دولة من مختلف دول العالم إلى جانب مشاركة (16) بحّاراً ناشئاً من سلطنة عُمان.