اليوم نهائي بطولة عمان للشركات OCL المؤهلة للمكسيك

تختتم اليوم عند الساعة 7 مساء على ملعب نادي رأس الحمراء التابع لشركة تنمية نفط عمان، بطولة عمان للشركات OCL في نسختها الثالثة؛ بلقاء يجمع فريق مجموعة أوكيو وفريق مجموعة نماء في نهائي الفئة أ. بينما يلتقي فريق البنك الوطني العماني بفريق قصر البستان في نهائي الفئة ب.

وصل الفريقان المتأهلان لنهائي الفئة أ للمباراة النهائية بعد مشوار حافل بالمواجهات الصعبة في دور المجموعات والأدوار الاقصائية. حيث تغلب فريق مجموعة أوكيو على فريق موريا للتنمية السياحية بستة أهداف نظيفه في دور الستة عشر، وأعقبه بفوز على فريق بنك نزوى في الدور ربع النهائي بضربات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد أن انتهى اللقاء بالتعادل الايجابي بهدفين للفريقين. وفي الدور نصف النهائي التقى بفريق بنك مسقط وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يحسم فريق أوكيو المباراة بضربات الترجيح بهدفين دون رد.

من جهته تمكن فريق مجموعة نماء من الوصول للمباراة النهائية بعد فوزه في دور الستة عشر على فريق شركة مرافق بأربعة أهداف نظيفة أعقبه بفوز في دور ربع النهائي على فريق كيمجي رامداس بستة أهداف مقابل ثلاثة. وفي دور نصف النهائي تغلب فريق نماء على فريق مجموعة أسياد بضربات الترجيح بهدفين مقابل هدف بعد أن انتهى الوقت الأصلي بتعادل الفريقين بثلاثة أهداف.

وكانت البطولة قد انطلقت في الثاني والعشرين من أكتوبر الجاري بمشاركة ٢٦ فريقا من فرق الشركات بمختلف قطاعاتها.

يذكر أن الفريق المتوج بلقب البطولة سيتأهل للمشاركة في بطولة سوكا العالمية بالمكسيك مطلع العام المقبل بجزيرة كانكون بإشراف وتنظيم «صناع الرياضة».

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