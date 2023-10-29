اتحاد القدم يواصل إقامة حلقات العمل ضمن مشروع حكم الفيديو VAR

انطلقت صباح أمس، المرحلة الثانية من حلقة عمل مشروع حكم الفيديو VAR التي ينظمها الاتحاد العماني لكرة القدم، بمشاركة نخبة من المحاضرين من المملكة العربية السعودية، وبإشراف المحاضر الدولي علي الطريفي، بالتعاون مع شركة هوك آي العالمية، وتتضمن حلقة عمل هذا الأسبوع، نظام المحاكاة من خلال استعراض حالات مركبة وحالات تسلل معقدة، لاتخاذ القرارات المناسبة فيها، حيث يشارك في حلقة الأسبوع، ١٥ حكم ساحة، و١٥ حكما مساعدا، وثلاثة حكام من مملكة البحرين، بالإضافة إلى ٤ مشغلين للنظام.

يُذكر بأن الاتحاد العماني قد بدأ تحضيراته الفعلية للمشروع في تطبيق تقنية حكم الفيديو مطلع أكتوبر ٢٠٢٣، من خلال حلقة عمل اشتملت على جوانب نظرية وعملية، ويواصل اتحاد القدم جهوده الحثيثة لترقية عمل الحكام بما يخدم ملف تطوير المسابقات المحلية، إضافة إلى تأهيل الحكام للمشاركة في المسابقات الدولية والقارية.

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