الاتحاد العماني للفروسية والسباق ينظم دورة تدريبية لأدب الخيل

انطلقت صباح امس دورة أدب الخيل، وذلك بمزرعة الرحبة بتنظيم الاتحاد العماني للفروسية والسباق تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية وتستمر الدورة حتى الأول من نوفمبر المقبل.

وتأتي هذه الدورة ضمن برنامج التضامن الأولمبي والتابع للاتحاد الدولي للفروسية وذلك للاستفادة من حزمة البرامج التي يقدمها برنامج التضامن الأولمبي وتشمل الدورة الجانبين النظري والعملي، كما أنها تعتبر دورة تثقيفية تعليمية للفرسان والمدربين والحكام السابقين والحاليين لرياضة أدب الخيل. حيث أقام الاتحاد العماني للفروسية والسباق العديد من هذه الدورات ضمن برنامج التضامن الأولمبي سابقا سواء كانت هذه البرامج للمدربين أو للفرسان أو للحكام، وتأتي هذه الدورة استكمالا لهذه الدورات التدريبية بهدف تجهيزهم وإعدادهم مستقبلا للحصول على الشارة الدولية في رياضة أدب الخيل وقفز الحواجز.

وقال خالد بن محمد السيفي مدير دائرة أنشطة الفروسية بالاتحاد العماني للفروسية والسباق: إن هذه الدورات لها أهمية كبيرة للفرسان والمدربين والحكام بحيث صقل مهاراتهم وقدراتهم والارتقاء بمستوياتهم والحصول على الشارة الدولية في هذه الرياضة الأولمبية العريقة لما لها من أهمية كبيرة في رياضة الفروسية.

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