الفرس فطينة للخيالة السلطانية تفوز بالمركز الأول على مضمار بوردو لوبوسكات الفرنسي

فازت الفرس فطينة للخيالة السلطانية بالمركز الأول في منافسات الشوط الثامن الذي حمل اسم بركس جين لابورد، وأقيم على مضمار بوردو لوبوسكات الفرنسي وخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة ١٤٠٠ متر.

جاء تتويج الفرس فطينة بالمركز الأول بقيادة الفارس مايكل فورست وإشراف المدرب سنشاز، وحقق المركز الثاني الحصان ادلبار لمالكه جولس أوكي بقيادة الفارس تومس ديموليت وإشراف المدرب فالنتين سيجوي، وحل في المركز الثالث الحصان مدرسة لمالكه خليفة رابح الشمري بقيادة الفارس جين برنارد وإشراف المدرب جوليمن.

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