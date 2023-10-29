اليوم.. منتخبنا الوطني لكرة اليد للصالات يواجه نظيره العراقي فـي أول اللقاءات الودية

للمشاركة فـي التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بالبحرين

يخوض اليوم منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد للصالات مباراة ودية دولية مع نظيره العراقي، وذلك في الساعة الخامسة مساء بالصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، حيث يستضيف الاتحاد العماني لكرة اليد المنتخب العراقي حاليا لخوض 4 مباريات ودية مع منتخبنا خلال الفترة من 30 اكتوبر الجاري حتى 2 نوفمبر المقبل وذلك في اطار برنامج اعداد منتخبنا للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم التى ستقام خلال الفترة من 11 إلى 22 يناير 2024 في مملكة البحرين.

وتعد مباراة اليوم المباراة الرابعة الودية التي يخوضها منتخبنا بعد لعب ثلاث مباريات في المعسكر الإعدادي الداخلي الذي أقيم خلال الفترة من 4 إلى 10 اكتوبر الجاري واقيمت المباريات في مدينة العين، والتى لعب خلالها مع شقيقه المنتخب الاماراتي؛ فاز في المباراة الاولى بنتيجة 24/‏‏23 وخسر المباراة الثانية بنتيجة 24/‏‏28 أما المباراة الثالثة مع نادي الجزيرة الإماراتي ولعب فى أبوظبي فاز فيها منتخبنا على نادي الجزيرة الاماراتي بنتيجة 31/‏‏25

وقد خرج منتخبنا من التجارب الثلاث الودية بنتائج إيجابية في مقدمتها تجربة العناصر المختارة والوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية خاصة وان المنتخب يتمتع بمزيج من عناصر الخبرة والشباب التى تنضم لأول مرة وتحتاج إلى مزيد من المباريات الودية بهدف التعود على أجواء المباريات وتألقهم مع عناصر الخبرة وكذلك قيام الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الجزائري مراد بوسبت ومساعدة نبيل البلوشي بالوقوف على نقاط الضعف والقوة في صفوف المنتخب ولعل التجارب الثلاث الماضية كانت كفيلة بهذا الأمر وبالتالي سيكون مستوى منتخبنا في مبارياته أمام المنتخب العراقي مختلفا تماما وسيظهر بمستوى جيد يليق بفترة التدريبات التى بدأت منذ شهر أغسطس الماضي وكانت على شكل تدريبات يومية في الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وبالتالي ليس أمام المنتخب اي عذر لعدم تقديم مستويات جيدة أمام المنتخب العراقي.

ويسعى الاتحاد العماني لكرة اليد لتوفير كافة الاحتياجات الخاصة وتوفير عدد كاف من المباريات الودية والتى تبلغ أكثر من 12 إلى 15 مباراة ودية طلبها الجهاز الفني خلال مرحلة الإعداد حتى موعد انطلاق التصفيات الآسيوية يطمح الاتحاد تحقيق نتائج مشرفة في التصفيات تعكس قوة مرحلة الإعداد الطويلة التى خاضها المنتخب، حيث تتضمن المرحلة المقبلة معسكرا خارجيا سيتم تحديده لاحقا سيلعب خلاله منتخبنا عددا من اللقاءات الودية قبل موعد التصفيات ليكون الفريق جاهزا . و تضم قائمة منتخبنا حاليا 21 لاعبا هم : سعيد بن حمد الحسني ونواف بن خالد الحسني وبشار بن يعقوب الهنائي ومحمد بن عادل الحسني وسعيد بن عيسى الحسني «مسقط « حذيفة بن سويد السيابي وعبدالله بن عادل البلوشي واسعد بن علي الحسني وزكريا بن يحيى البوسعيدي ومحمد بن احمد الدغيشي وعبدالله بن احمد الرومي « البشائر « اسعد بن سعيد الحسني وطاهر بن احمد الحديدي وعبدالحكيم بن عبدالله السيابي وحمد بن سيف الدغيشي ومهند بن سعيد الزرافي ونصر بن خميس التمتمي « نادي عمان « محمود بن سعيد الوهيبي وعزان بن نجيب المعشري «اهلي سداب « وعبدالعزيز بن عبدالله السيابي « السيب « وحسن بن انور البلوشي « الجزيرة الاماراتي.