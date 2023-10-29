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أحمد جودة - القاهرة - "نتيجة مباراة ليفربول".. الريدز يقصو على نوتنجهام بثلاثية نظيفة في البريميرليج

"نتيجة مباراة ليفربول".. الريدز يقصو على نوتنجهام بثلاثية نظيفة في البريميرليج، ينتظر عشاق ومحبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، مباراة الفريق أمام نوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي مساء اليوم.

وترتفع محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية في جوجل، عن مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي، حيث ينضم الدولي المصري محمد صلاح بين صفوف الريدز.

"نتيجة مباراة ليفربول".. الريدز يقصو على نوتنجهام بثلاثية نظيفة في البريميرليج

وترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة ليفربول ونوتنجهام بالدوري الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من خلال السطور التالية.

"نتيجة مباراة ليفربول".. الريدز يقصو على نوتنجهام بثلاثية نظيفة في البريميرليج

وذلك حرصا من بوابة دوت الخليج الإلكترونية، على تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وتسهيل عمليات البحث ذات الصله في جوجل عن المباراة.

نتيجة مباراة ليفربول ونوتنجهام بالدوري الإنجليزي

حيث يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي نظيره نوتنجهام فورست اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

وكان يحتضن ستاد ملعب الانفيلد معقل الريدز المباراة بين ليفربول ونوتنجهام، حيث أنطلقت صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن وسوريا ولبنان وفلسطين، والسادسة مساءً بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان،والثالثة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

نتيجة مباراة ليفربول ونوتنجهام بالدوري الانجليزي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي في تحقيق الفوز أمام نوتنجهام فورست بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.

وافتتح التسجيل في المباراة اللاعب ديجو جوتا بالدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، بعد هجمة مرتدة من محمد صلاح مررها إلى نونيز أرسلها داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس ارتدت وصلت إلى جوتا ليسددها قوية داخل الشباك.

وتقدم دراوين نونيز بالهدف الثاني لصالح الريدز في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، بعد كرة تبادلية بين سوبوسلاي ونونيز مر بها على يمين منطقة الجزاء ليسددها قوية داخل الشباك.

واختتم الدولي المصري محمد مرسي التسجيل في المباراة بالدقيقة 78 من عمر الشوط الثاني باللقاء، بعد كرة طويلة من دومينيك سوبوسلاي وهجمه مرتدة لصالح الريدز خرج الحارس، ثم مرت الكرة لصلاح الذي سددها في الشباك والمرمي خالي.

"نتيجة مباراة ليفربول".. الريدز يقصو على نوتنجهام بثلاثية نظيفة في البريميرليج

تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام بالدوري الإنجليزي

كان كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي تحت قيادة يورجن كلوب المدير الفني للفريق، عن التشكيل الرسمي للاعبين لمواجهة نوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي، وجاء التشكيل كالتالي:-

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، فان دايك، كوناتي، تسيميكاس.

خط الوسط: جرافنبيرش، سوبوسلاي، ماك أليستر.

خط الهجوم: داروين نونيز، جوتا، محمد صلاح

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ليفربول إلى 25 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يبقى نوتنجهام بالمركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوتنجهام بالدوري الإنجليزي

وكانت تنقل مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية مباراة ليفربول أمام نوتنجهام بالدوري الإنجليزي، الناقلة الحصرية لمباريات البطولات الكبرى، وبالتحديد قناة Bein sports HD 2، ويتولى المعلق الرياضي أحمد البلوشي مهمة التعليق على المباراة.