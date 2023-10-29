هدف صلاح.. ملخص وأهداف مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في تحقيق الفوز على نظيره نوتنجهام فورست، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

أهداف مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست

في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، تمكن اللاعب ديوجو جوتا نجم فريق ليفربول من تسجيل الهدف للريدز؛ بعد تسديدة قوية سكنت شباك حارس مرمى شيفيلد يونايتد.

ثم أضاف المهاجم المميز داروين نونيز نجم فريق ليفربول الهدف الثاني لفريقه، عند الدقيقة 35 من أحداث الشوط الأول.

ونجح النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، في تسجيل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 77 من عمر الشوط الثاني، بعد تمريرة من دومنيك سوبوسلاي.