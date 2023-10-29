نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح أمام نوتنجهام فورست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثير من عشاق الكرة العالمية والأوروبية في كل مكان من معرفة ماهو ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي وذلك بعد هدف محمد صلاح في شباك نوتنجهام فورست في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد الموافق التاسع والعشرين من شهر أكتوبر الجارى.

هدف محمد صلاح في شباك نوتنجهام فورست

وسجل محمد صلاح الهدف الثالث في شباك نوتنجهام فورست في الدقيقة الواحدة والسبعين بعد أن استغل خطأ كبير من قبل حارس مرمي فريق نوتنجهام.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح

واصبح محمد صلاح يمتلك 8 اهداف في المركز الثاني في سلم ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق هدفين عن إيرلينج هالاند الذي يحتل صدارة الهدافين، وجاء ترتيب الهدافين على النحو التالى: