نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر لكرة السرعة يصنع ملحمة جديدة فى بطولة العالم بتركيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صنع منتخب مصر لكرة السرعة ( كبار وناشئين ) إنجازا جديدا فى بطولة العالم الـ24 للعبة والتى تقام فى تركيا تليق بإسم مصر بعد ان قدم اللاعبين واللاعبات اداء رائع ومستوى فنى عالى ومتميز فى البطولة العالمية وذلك تحت رعاية الأتحاد الدولى للعبة الدكتوراحمد لطفى والأتحاد المصرى لكرة السرعة برئاسة النائب أحمد الخطيب.

وقد ترأس البعثة كلا من النائب احمد الخطيب لمنتخب الكبار وترأس بعثة الناشئين اللواء سامح يوسف كما شارك فى البطولة 9 دول وهم: مصر والعراق وتونس وبولندا وفرنسا والكويت وقطر والهند والمانيا.

وقد جائت النتائج على النحو التالى

أولا: الناشئين والناشئات

١- خديجة عمرو غانم المركز الأول سولو ناشئات والمركز الأول زوجي بنات والمركز الأول زوجي مختلط

٢ - علا عبدالعظيم المنشاوي الامركز الأول فردي انسات والاول زوجي انسات

٣- سيف ايهاب المركز الأول فردي ناشين المركز الأول زوجي بنين المركز الأول زوجي مختلط

٤ - يوسف رامي المركز الأول سولو بنين والمركز ال أو ل فردي بنين

ثانيًا: بطولة العالم كبار

١- حازم ياسر المهدي الأول فردي رجال

٢- عمر شريف محروس الأول سولو رجال

٣ -عمر نجاح -محمد اوسامة اول زوجي رجال

٤ نادر صفا - منة الحديدي اول زوجي مختلط

٥ -سلمي بسام اول سولو انسات

٦- ندي خالد السفري اول فردي انسات

٧ - ندي احمد -سلمي عبدالله اول زوجي انسات

٨ - ميار اشرف - حبيبية سامح - علاء امام - محمد ناجي اول تتابع مختلط

ويقود المنتخب المصرى الكابتن على جمعة المدير الفنى للمنتخبات والدكتورة رضوى الشرقاوى المدب العام للمنتخب وخالد كامل مدرب وسارة نشات إداري.

ومن جانبه وجه النائب احمد الخطيب رئيس الاتحاد المصرى لكرة السرعة الشكر لكلا من الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على دعمه للمنتخب طوال سفر البعثة والمستشار عمرو حسين رئيس الاتحادين العربى والأفريقي لكرة السرعة الذى قام بتسهيل عملية سفر المنتخب والدكتور احمد لطفى رئيس الاتحاد الدولى للعبة على حسن التنظيم فى البطولة.

وأشار الخطيب ان الفترة القادمة ستشهد تعاون مشترك وتنسيق كامل بين الأتحاد الدولى للعبة والأتحاد المصرى مؤكدًا ان مصلحة اللاعبين فوق أي شيئ.