نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل روما الرسمي لمواجهة إنتر ميلان في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما، التشكيل الذي سيخوض به لقاء اليوم أمام نظيره إنتر ميلان، على أرضية ملعب ملعب جوزيبي مياتزا ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي للموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل روما الرسمي لمواجهة إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى:- روي باتريسيو

خط الدفاع:- برايان كريستانتي، إيفان نديكا، يورينتي، لياندرو باريديس

خط الوسط:- مانشيني، كريستنسن، بوف، زيلينسكي

خط الهجوم:- لوكاكو، الشعراوي

ترتيب الفريقين بجدول الدوري الإيطالي

يتواجد فريق إنتر ميلان بالمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة، بينما يقع روما في المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد روما في الدوري الإيطالي

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الإيطالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد عبر قناة AD Sports premium 1.