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أحمد جودة - القاهرة - أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام نظيره روما، على أرضية ملعب جوزيبي مياتزا ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي للموسم الجاري 2023-2024.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمواجهة روما في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى- سومر

خط الدفاع- باڤارد، أتشيربي، باستوني، دومفريس

خط الوسط- نيكولو باريلا، هاكان تشالهان أوغلو، هنريخ مخيتاريان، فيديريكو ديماركو

خط الهجوم- ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز



ترتيب الفريقين بجدول الدوري الإيطالي

يتواجد فريق إنتر ميلان بالمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة، بينما يقع روما في المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد روما في الدوري الإيطالي

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الإيطالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد عبر قناة AD Sports premium 1.

