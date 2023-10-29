المصري تحت 20 عامًا " 2003 " يواصل انتصاراته ويهزم زد بهدفين لهدف

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أحمد جودة - القاهرة -

واصل فريق المصري تحت 20 عام ” الفئة العمرية "2003"، بقيادة الكابتن حمادة طلبة انتصاراته ببطولة الجمهورية لتلك المرحلة العمرية، وذلك بعد فوزه على ضيفه فريق زد " العنيد " بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم الأحد على ملعب النادي المصري الاجتماعي ببورسعيد ، ضمن مباريات الجولة التاسعة من البطولة.

والتي أدار هذا اللقاء طاقم تحكيم المكون من مكون من أمير السيد وسعد محمد ومنصور حسن.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة الثامنة عشر.

انتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل السلبي بعد سيطرة متبادلة من كلا الطرفين على منطقة المناورات وان مالت الكفة لصالح المصري الذي وضح على لاعبيه تصميمهم الكامل على إحراز الفوز رغم حرص الألماني ستيفن مودرات المدير الفني لزد على عدم الخسارة والخروج بنقطة على الأقل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.



وفي الشوط الثاني، ينجح ابراهيم ناجي قلب دفاع المصري في إحراز هدف السبق لفريقه في الدقيقة الرابعة، ليجئ رد زد سريعا بإحرازه هدف التعادل في الدقيقة الثانية عشر عن طريق لاعبه عمر عبد الرحمن، ليواصل المصري ضغطه مرة أخرى خاصة مع التغييرات الإيجابية للكابتن حمادة طلبة والتي أسفرت في النهاية عن هدف الفوز والذي أحرزه قلب الدفاع الآخر خالد الدياسطي في الدقيقة الحادية والأربعين ليمر الوقت المتبقي دون جديد ويطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية المباراة بفوز المصري بهدفين لهدف وارتفاع رصيده للنقطة الثامنة عشر.

مثل المصري في المباراة: محمد محسن لحراسة المرمى، نور فتحي، ابراهيم ناجي، خالد الدياسطي، لؤي فهمي لخط الظهر، محمد ايمن بدر، زياد نصر، ابراهيم سعيد لخط الوسط، عدنان عثمان، معتز عباس ، محمد فوزي جاد لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من

أبو الفتح أشرف، عبد الرحمن عصام، محمود عيد الحميد، محمد ايهاب، عبد الله أيمن.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من: ك. حمادة طلبه مدربًا عامًا ، ك. أحمد يوسف مدربًا مساعدا، ك. ابراهيم صبيح مدربًا لحراس المرمى، ك. محمد عجيزة محللًا للاداء، ك. محمد جبر أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. السيد الجراحي إداريًا، ك. عادل فؤاد مسئولًا ماليًا، ك. محسن عثمان مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين، ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى ، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين.

