نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يحسم الشوط الأول لصالحه ويتفوق على مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار عن انتهاء أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد والذي يجمع بينهما على ملعب "أولد ترافورد"، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد.

وانطلقت المباراة مساء اليوم عند تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، الساعة السادسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

أحداث مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

بدأ رتم المباراة سريع بعض الشيء وتبادل لاعبو الفريقان العديد من التسديدات.

سدد ماكتوميناي من على حدود منطقة الجزاء كرة رائعة في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول من المباراة لكنها كانت سهلة في يد إيدرسون.

وفي الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول أنقذ دفاع اليونايتد الهدف الأول من على خط المرمى بعد محاولة من إيرلينج هالاند.

وأرسل بيرناردو سيلفا كرة عرضية من الجهة اليسرى ليخرجها دفاع الشياطين الحمر لتعود إلى رودريجو الذي يسدد الكرة بعيدة عن المرمى وذلك في الدقيقة السادسة عشر من عمر الشوط الأول من المباراة.

كثف لاعبو المان سيتي هجماتهم وصوب جريليش كرة قوية من الجهة اليسرى على حدود منطقة الجزاء ولكن أونانا يتصدى للكرة ويخرجها لركنية.

وحصل الفريق الضيف على ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة والعشرين من عمر الشوط الأول من المباراة تولى النرويجي إيرلينج هالاند مهمة تسجيلها بنجاح.

وشهدت الدقيقة الحادية والثلاثين من المباراة عرضية أرضية من هويلاند إلى فيرنانديز داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة فوق عارضة إيدرسون.

وسدد ألفاريز ركلة حرة مباشرة من الجهة اليسرى في اتجاه المرمى ولكن أونانا يخرجها لركنية، في الدقيقة الثامنة والثلاثين.

وتألق إيدرسون أمام تسديدة ماكتوميناي من على حدود منطقة الجزاء ويخرج الكرة لركنية، في الدقيقة السادسة والأربعين.

وأرسل بيرناردو سيلفا عرضية من الجهة اليسرى على رأس هالاند الذي حولها في اتجاه المرمى ولكن أونانا يتصدى لها، ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول.