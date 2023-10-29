إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الداخلية في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ايهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي قائمة فريقه لمواجهة الداخلية في الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد فوزى - كمال السيد - عبد الله جمال

خط الدفاع: محمد هاشم - محمد نصر - إياد العسقلانى - حمدى النقاز -محمد دسوقى - عصام صبحى - كريم عرفات - عبد الله حسن

خط الوسط: محمد حسن - عمر الساعي - عماد حمدى - محمد عبد السميع - أحمد وجيه -عبد الرحمن مجدى - نادر فرج - مروان حمدى - محمود الشبراوي- محمد وجدى

خط الهجوم: ياو أنور - باسم مرسى - حسن صابر

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي معسكرًا مغلقًا مساء اليوم في أحد فنادق القاهرة استعدادًا لمواجهة الداخلية في دوري نايل.

موعد مباراه الإسماعيلي والداخلية في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة الداخلية ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد السلام.

